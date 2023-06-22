Arnavutköy'de sollama yapmak için manevra yapan taksi şoförü kazadan kıl payı kurtuldu

Arnavutköy’de sollama yapmak için manevra yapan bir taksi şoförü karşıdan gelen otomobille kafa kafaya çarpışma tehlikesi yaşadı.
Arnavutköy'de sollama yapmak için manevra yapan bir taksi şoförü karşıdan gelen otomobille kafa kafaya çarpışma tehlikesi yaşadı. O anlar takside bulunan yolcular tarafından görüntülendi.
Arnavutköy - Durusu yolunda seyir halinde olan bir taksi şoförü önünde giden araçları sollamak için manevra yaptığı esnada karşıdan gelen bir araçla kafa kafaya çarpışma tehlikesi geçirdi. Kazadan kıl payı kurtulurken o anlar araçta bulunan yolcuların sosyal medyaya atmak için çektikleri videolara yansıdı. Görüntülerde manevra yapan şoförün daha sonrasında fren yaparak kendi şeridine geçmeye çalıştığı, yolcu ve şoförün savruldu görüldü.