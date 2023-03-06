İhlas Haber Ajansı

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Arnavutköy'de su borusu patladı, tonlarca su dakikalarca boşa aktı

Arnavutköy’de şebeke suyu aktarımını sağlayan ana borulardan birinin patlaması nedeni ile tonlarca su dakikalarca boşa aktı.

Arnavutköy'de şebeke suyu aktarımını sağlayan ana borulardan birinin patlaması nedeni ile tonlarca su dakikalarca boşa aktı. Suyun aktığı güzergah dron ile havadan görüntülendi.


Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan su borusu bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın etkisi ile tonlarca su dakikalarca boşa aktı. Akan su güzergahında olan akaryakıt istasyonu, metro şantiyesi, park ve otobüs duraklarının bulunduğu nokta sular altında kaldı. Suyun aktığı güzergah dron ile havadan görüntülenirken, şiddetli akan su vatandaşların cep telefonu kamerası ile de görüntülendi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda su kesilerek patlayan noktaya müdahale edilirken, ilçede bulunan birçok mahallenin suyu kesildi. Çalışmalar devam ediyor.

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