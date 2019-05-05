Arnavutköy'de sunta deposunda korkutan yangın

Arnavutköy'de bir sunta fabrikasının deposunda çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depoda büyük hasar meydana geldi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Arnavutköy Boğazköy Paşalı Sokak'taki bir sunta deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sunta deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanlar bitişikteki binaya sıçrarken, yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri depoyu saran alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Tedbir amacıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen vatandaşa müdahale etti. Polis ekipleri yangın alanı ve çevresine güvenlik şeridi çekerek, incelemelerde bulundu. Olayda can kaybı yaşanmazken, depoda büyük maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.