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Arnavutköy'de tıka basa dolu minibüs pes dedirtti

Arnavutköy’de gün boyu süren denetimler biter bitmez bazı minibüslerin tıka basa dolması pes dedirtti.

Arnavutköy'de gün boyu süren denetimler biter bitmez bazı minibüslerin tıka basa dolması pes dedirtti.


Arnavutköy'de kaymakam ve ilçe emniyet müdürünün katıldığı toplu taşıma araçları üzerindeki korona virüs denetimleri gün boyu devam etmişti. Denetimler biter bitmez yolcu minibüslerinde kaydedilen görüntüler pes dedirtti. Denetimlerden hemen sonra Arnavutköy - İmrahor seferini çeken bir minibüste vatandaşların üst üste seyahat etmeleri başka bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.

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