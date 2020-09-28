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Arnavutköy'de tıklım tıklım minibüs yolculuğu

Arnavutköy’de yolcu minibüsünde tıklım tıklım giden vatandaşlar kameralara yansıdı.

Arnavutköy'de yolcu minibüsünde tıklım tıklım giden vatandaşlar kameralara yansıdı. Korona virüs önlemlerinin hiçe sayıldığı görüntüler bu kadarına pes dedirtti.


Arnavutköy'de İmrahor Mahallesi hattı minibüsünde korona virüse rağmen tıklım tıklım yolculuk yapan vatandaşlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde vatandaşların korona virüse rağmen kalabalık şekilde yolculuk ettiği görülürken sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüntüler bu kadarına da pes dedirtti.

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