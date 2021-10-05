Arnavutköy'de torbacılık yapan baba, oğul yakalandı

Arnavutköy Bolluca'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcısı baba ve oğul Arnavutköy Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı. Torbacılık yapan aile üyelerinin dükkanına yapılan operasyonda 1 Kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Arnavutköy Bolluca Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde bulunan işletmelerinde uyuşturucu tacirliği yapan baba ve oğul Arnavuköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucunda yakalandı. İş yerlerine yapılan operasyonda torbacı baba Fahrettin İ. ve oğlu Arif İ. yakalanarak gözaltına alındı yapılan arama çalışmaları sonucunda şahıslarda 730 gr, 60 gr, 75 gr, olmak üzere toplamda 835 gr Bonzai diye adlandırılan uyuşturucu madde, 60 gr toz kubar diye tabir edilen uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi ve bin 35 TL para bulundu. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama istemi ile adliyeye sevk edildi.