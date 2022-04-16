İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Arnavutköy'de trafik kazası: 1 yaralı

Sultangazi-Arnavutköy yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle oluşan uzun araç kuyruğu dron ile havadan görüntülendi.


Kaza, saat 18.45 sıralarında Sultangazi - Arnavutköy yolu Eski Edirne Asfaltı Caddesi Orman İşletmesi mevkiinde meydana geldi. Hafif ticari araç ile çarpışan kamyonet yan yattı. Kazada kamyonetin sürücüsü Harun G. hafif şekilde yaralandı. Yaralıya ilk müdahale olay yerinden geçen vatandaşlar tarafından yapıldı. İhbar üzerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri kazanın olduğu noktaya sevk edildi. Yaralı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


Kaza sonrasında yolun Arnavutköy yönü trafiğe kapanarak uzun araç kuyruğu oluştu. Trafik yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.