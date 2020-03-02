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Arnavutköy'de trafik kazası:1 ölü,3 yaralı

Arnavutköy’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Arnavutköy'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Hüseyin Ş. yönetimindeki 34 M 1043 plakalı minibüs Sultangazi-Arnavutköy istikametinde ilerlerken, iddiaya göre, para sayan ve dalğın olan minibüs şoförü yayalara çarptı. Yayalara çarpan minibüs daha sonra kontrolü kaybederek başka bir otomobile çarparak durdu. Minibüsün çarptığı yaya İlkay Alagöz ağır yaralandı. Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılan Alagöz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya karışan kimliği belirsiz olan ve ağır yaralanan diğer bir yaya Sultangazi Haseki Devlet Hastanesine kaldırılırken, minibüsün çarptığı otomobil sürücü Erhan Bağrıyanık ise Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada hafif yaralanan minibüs şoförü ise tedavisi yapılmak üzere Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sultangazi Haseki Devlet Hastanesine kaldırılan kimliği belirsiz kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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