İhlas Haber Ajansı

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Arnavutköy'de virajı dönemeyen beton mikseri yan yattı

Arnavutköy’de şantiye alanına beton taşıyan mikser virajı dönemeyince yan yattı.

Arnavutköy'de şantiye alanına beton taşıyan mikser virajı dönemeyince yan yattı. Yan yatan mikserin sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, mikserde bulunan beton yola döküldü.


Arnavutköy'de bir beton mikseri şantiye alanına girmek isterken virajı dönemeyerek yan yattı. Yan yatan mikserin şoförü araç içerisinde hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Devrilen mikserde bulunan beton yola boşaldı. Olay yerine polis ekipleri yönlendirildi, ekipler kaza ile ilgili çalışma yaptı. Mikserin devrilmesinden kaynaklı şantiye girişi trafiğe kapatıldı.

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