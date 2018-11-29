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Arnavutköy'de yağışlı havada kontrolden çıkan araç duvara çarptı

Arnavutköy’de bir kamyonet yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

Arnavutköy'de bir kamyonet yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada aracın sürücüsü yaralandı.


Olay, Arnavutköy ilçesi Boğazköy beldesine giden yolda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 47 AF 730 plakalı kamyonet yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durdu. Kazada aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından çağrılan çekicinin olay yerine gelmesiyle kamyonet yoldan kaldırıldı.

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