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Arnavutköy'de yangın paniği, çok sayıda kişi mahsur kaldı

Arnavutköy’de bir gecekonduda yangın çıktı.

Arnavutköy'de bir gecekonduda yangın çıktı. Yangın nedeniyle yan tarafta bulunan 4 katlı binanın içi duman doldu. İçeride mahsur kalan çok sayıda vatandaş binaya yanaştırılan kamyonetin üzerine atlayarak kurtuldu.


Arnavutköy Abdullah Gül Caddesindeki bir gecekonduda saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın nedeniyle yan tarafta bulunan 4 katlı binanın içi duman doldu. Çok sayıda vatandaş binada mahsur kaldı. Binadakiler büyük panik yaşarken çevrede bulunan vatandaşlar yardıma koştu. Mahsur kalanların kurtarılması için binaya kamyonet yanaştırıldı. Birinci katın penceresinden kamyonetin üzerine atlayan vatandaşlar tek tek tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken dumandan etkilenen 2'si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

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