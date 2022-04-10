İhlas Haber Ajansı

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Arnavutköy'de yaşlı adama otomobil çarptı

Arnavutköy’de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza dün Arnavutköy Sultangazi yolu Arnavutköy Devlet Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Cemal Tomur'a (76) otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yere yığıldı. Adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tomur, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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