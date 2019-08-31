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Arnavutköy'de Yaz Spor Okulları sona erdi

Arnavutköy’de 5 bin 500 çocuğun 1 buçuk ay boyunca çeşitli branşlarda eğitim aldığı Yaz Spor Okulları sona erdi.

Arnavutköy'de 5 bin 500 çocuğun 1 buçuk ay boyunca çeşitli branşlarda eğitim aldığı Yaz Spor Okulları sona erdi. 10 spor kulübüne 18 farklı branşta 7 bin 500 adet malzeme yardımı yapıldı.


Arnavutköy Belediyesi tarafından, 5 bin 500 çocuğun, 1 buçuk ay boyunca çeşitli


branşlarda gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları düzenlenen törenle sona erdi. Bolluca Stadı'nda düzenlenen kapanış etkinliğine Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı aileler ve çocuklar katıldı.


Etkinlikte, Yaz Spor Okulları öğrencileri halı sahada okçuluk, basketbol, futbol, voleybol, bisiklet gösterisi, karate ve jimnastik gibi spor dallarında öğrenmiş oldukları becerilerini sergiledi. Ayrıca, 10 spor kulübüne 18 farklı branşta 7 bin 500 adet malzeme yardımı yapıldı. Öte yandan gerçekleştirilen "Okçuluk şov" ve "Balon şov" gösterileri de renkli görüntüler oluştu.


“14 farklı branşta eğitim aldılar”


Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Her yıl düzenli olarak yaptığımız Yaz Spor Okullarımızın sonuna geldik. 5 bin 500 çocuğumuz 14 farklı branşta eğitim aldılar. Bu eğitimlerinin final günü hem becerilerini sergileyecekler hem de anne ve babalarıyla bütünleşecekler. Bu konuda ciddi bir tecrübemiz oluştu. Çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyorum. Yeni eğitim yılında başarılar diliyorum” dedi.


“Okulun kapanışına üzülüyorum”


Okulun kapanmasına üzüldüğünü ifade eden Samet Aslan, “ Yaz Spor Okulu'nda ilk geldiğimde fazla iyi oynamıyordum. Hoca bir kaç taktik öğretti, şimdi daha iyiyim. Okulun kapanışına üzülüyorum. Hedefimde futbolcu olmak var” şeklinde konuştu.


“Ben buradan ayrılmak istemiyorum”


Yaz Okulu'nun kapanmasını istemediğini söyleyen Burcu Ateş, “Çok güzel oyunlar oynamayı çok seviyorum. Ben buradan ayrılmak istemiyorum. Ben iyi bir basketbolcu olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

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