Arnavutköy'de yem makinesine düşen çoban yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Arnavutköy'de bulunan bir ahırda çobanlık yapan yabancı uyruklu şahıs, hayvanları yemlemek için yem ayrıştırma makinesini çalıştırdığı esnada makinenin içerisine düşerek yaralandı. Yaralı çobanın yardımına o esnada orada bulunan diğer vatandaşlar koşarken yaşananlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, bu sabah saatlerinde Arnavutköy Fatih Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, çevredeki vatandaşların Yakup olarak tanıdığı ve kimlik bilgilerine henüz ulaşılamayan yabancı uyruklu çoban, hayvanları beslemek için yem karma makinesine yem yüklediği esnada dengesini kaybederek makinenin içerisine düştü. Makineye düşen çobanı o esnada orada olan diğer vatandaşlar fark ederek yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin kurtarma çalışmalarının ardından şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Şahsın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken jandarma kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Olay anı kamerada

Kaza sonrasında çevredeki vatandaşların olay yerine koşarak çobana yardımcı olmaya çalıştığı ve sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde makine içerisine düşen çobanın ayakları da kamerada görüldü.