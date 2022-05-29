Arnavutköy'de yüzmek için göle giren çocuk boğularak hayatını kaybetti

Arnavutköy'de arkadaşlarıyla birlikte yüzmek için göle giren çocuk boğularak hayatını kaybetti. Çocuğun cansız bedeni itfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Arnavutköy Cennet Gölü'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte yüzmek için göle giren 13 yaşındaki Ali Lavan bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen çocuğun arkadaşları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye sualtı arama kurtarma ekipleri gölde arama çalışması başlattı. Yaklaşık 2,5 saat süren çalışmaların ardından çocuğa ulaşıldı. Hayatını kaybettiği tespit edilen çocuğun arkadaşları gözyaşlarına hakim olamazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.