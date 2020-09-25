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Arnavutköy'deki çifte cinayetin altından ‘yasak aşk' çıktı

Arnavutköy’de eşi ve arkadaşını öldüren şüpheli yakalandı.

Arnavutköy'de eşi ve arkadaşını öldüren şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlının olay yerine geliş ve olaydan sonra kaçış anları ile silahlı çöpe atması kameralara yansıdı.


Olay, dün öğle saatlerinde meydana gelmişti. Eşi Elif Yılmaz (30)'ı Arnavutköy Domuz deresi mevkisindeki ormanlık alanda silahla vurarak öldüren bir kişi daha sonra Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hıdır Sokağındaki bir apartmana gelerek arkadaşı Emre Erdoğan (32)'ı aynı silahla vurmuştu. Yaralanan Emre Erdoğan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Polisin çalışmaları sonucu, cinayetleri işlediği belirlenen Ersin Yılmaz (28) Sultangazi'de yakalanarak, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.


Cinayetleri itiraf etti


Zanlı, emniyetteki sorgusunda, eşi Elif Yılmaz ile Emre Erdoğan'ın aralarında gönül ilişkisi olduğunu söyleyerek cinayetleri bu sebeple işlediğini itiraf etti. Ersin Yılmaz, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.


Silahı çöp poşetine bıraktı


Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin kırmızı renkli bir araçlar olay yerine geldiği, cinayeti işledikten sonra aynı araca binerek sokaktan ayrıldığı görüldü. Bir başka görüntüde ise, zanlının cinayetleri işlerken kullandığı silahı yol kenarında bulunan bir çöp poşetinin içine bıraktığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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