İhlas Haber Ajansı

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Arnavutköy'deki fabrika yangını yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü

Arnavutköy’de 4 fabrikanın etkilendiği yangın yaklaşık 8 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

Arnavutköy'de 4 fabrikanın etkilendiği yangın yaklaşık 8 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Fabrikadan kalan enkaz dron ile görüntülendi.


Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy Haraççı Mahallesi Madalya Sokak'ta bulunan, aydınlatma malzemesi üretilen bir fabrikada saat 07.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, yangın yandaki 3 fabrikaya daha sıçramıştı. 70 itfaiye aracı ve 200 personelin katıldığı söndürme çalışmaları 8 saatin sonunda neticelendi. 1 itfaiye erinin yaralandığı bir vatandaşın da duman etkilendiği yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasının ardından söndürüldü. Öte yandan fabrikadan geriye kalan enkaz ise dron ile görüntülendi.

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