Arnavutköy'deki minare yıkımıyla ilgili açıklama

Arnavutköy'deki İsmail Kocatürk Camii'nin hasarlı minaresinin yıkılma işlemine başlandı. İnşaat mühendisi Emre Kaya hasarlı minarenin 8 parça halinde söküleceğini, çalışmaların iki gün süreceğini açıkladı.

Arnavutköy'de bulunan İsmail Kocatürk Camii'nin minaresi, İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde hasar görmüştü. Bugün itibariyle yıkımına başlanan minareyle ilgili Arnavutköy Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünde görevli inşaat mühendisi Emre Kaya açıklama yaptı. Yıkımın parça parça keserek gerçekleştirildiğini söyleyen Kaya, yaklaşık 2 gün boyunca çalışmaların süreceğini belirtti.

Minareyi 8 parça halinde sökmeyi planladıklarını söyleyen mühendis Emre Kaya, “Şu anda ağır hasarlı olan minaremizi yıkmaya başladık. Öncelikle standardın ötesinden direk minareyi aşağı indirmek yerine parça parça aşağı indirmeyi hedefledik. Çünkü etrafı dolu, oturan insanlar var. Şu anda tahliye edildi. Minareyi 8 parça halinde sökmeyi planlıyoruz. Ortalama her bir parça 10 ton olacak şekilde 3 metre uzunluğunda. Arkadaşlar karotlarla delme işlemini gerçekleştirdi. Delme işlemi gerçekleştirdikten sonra halatlarla bağlıyoruz. Sonra etrafını komple kesip vinçlerle beraber aşağıya indiriyoruz. Tahmini 2 gün sürecek. Çünkü her bir indirim ortalama 4 saat sürüyor. Gün sonunda akşam 7 gibi çalışmayı bitirip sabah tekrar saat 6'da çalışmaya başlayacağız. 2 gün içerisinde bitmesini öngörüyoruz” dedi.