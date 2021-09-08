Arnavutköy'deki okullar ve çevrelerinde sıkı denetim

İstanbul Arnavutköy'de emniyet ekipleri, okullar ve çevresinde yıl boyu sürecek denetimlerine başladı. Okulların çevresindeki vatandaşlara tek tek Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılarak, araçlar didik didik arandı.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla Arnavutköy'de bulunan ilkokul, ortaokul ve lise çevrelerinde sıkı denetimler başladı. Yapılan denetimlerde yıl boyu okullar ve çevresinde görev yapacak sivil ekiplerden oluşan Mobil Okul Timleri görev aldı. Okulların çevresinde öğrenci haricinde kimseye geçit verilmezken, caddelerden geçen araçlar tek tek durdurulup sürücülerin GBT sorguları yapıldı. Ayrıca şoförlere okul güzergahında yavaş gitmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. Mobil Okul Timlerinin yapmış olduğu denetimlere destek veren trafik polisleri ise, servis araçları ile ilgili hem ana yollarda hem de okul önlerinde denetimler yaptı. Yapılan denetimlerde servis araçlarının ve şoförlerinin eksiklerinin olup olmadığı denetlendi, öğrenci sayılarına özellikle dikkat edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Mobil Okul Timleri, yıl boyunca okullar ve çevresinde güvenliği sağlamak ve narkotik suçlarıyla mücadele etmek için görev yapacak. Sivil olarak çalışan ekipler, şüpheli şahıslara da göz açtırmayacak.