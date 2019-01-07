‘Aronia' meyvesi keşfedilmeye devam ediyor

Meyvenin yaşlanmayı geciktirme ve kilo kontrolü sağlama gibi özellikleri saptandı.

Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Yılmaz Boz, aronia meyvesinin faydaları hakkında bilgi verdi.

Kansere karşı etkili, yaşlanma karşıtı ve yüksek antioksidan deposu olan aronianın, çay, reçel ya da şerbet olarak tüketilebildiğini altını çizen Dr. Boz, “Bir besin takviyesi olmayan ve doğal bir içerik olan aronia çok kısa bir zamanda dünyaya yayıldı. Besin içeriği ve faydaları saymakla bitmeyen, birçok hastalığa şifa olan aronia meyvesi Kuzey Amerika, Rusya ve Avrupa'dan sonra Türkiye'de de üretilen bir meyve haline geldi” dedi.

Dr. Yılmaz Boz meyvenin Türkiye'deki yetiştirme faaliyetleriyle ilgili “Kuruluş olarak yeni ürünler geliştirmenin yanı sıra bazı türlerin Türkiye'de yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapılıyor. Yalova'da süper meyve olarak bilinen aronia bitkisi üzerinde yoğun bir çalışma yürütülüyor, araştırma ve çabalardan olumlu sonuç alarak bu meyveyi üretmeyi başardık” ifadelerini kullandı.

“Aronia bitkisi kanser ile mücadelede bir numara”

Dr. Boz, “Aronia meyvesi stres, çevre kirliliği, tıbbi röntgen ve günlük yaşam aktivitelerinin vücudumuzda oluşturduğu hücrelere zarar veren serbest radikaller ile mücadele eden antioksidan polifenolik doğal karışımını içerir. Amerikan Milli Tıp Kütüphanesi tarafından yayınlanan çalışmaya göre bu antioksidanlar arasında yer alan antosiyaninlerin bazı kanser türleri, kalp-damar hastalıkları, kronik inflamasyon ve karaciğer fonksiyon gibi oksidatif strese bağlı hastalıklarla mücadeleye olduğunu göstermiştir. Serbest Radikalleri Emme Kapasitesi ile ilgili yapılan bir araştırma Aronya'yı süper üzümsü meyveler listesinin en değerlisi olarak sürücü koltuğuna oturmaktadır ve meyvelerin kralı olarak isimlendirilmektedir. ORAC (Oxygen radical absorbance capacity), vücudumuzda bulunan serbest radikaller olarak adlandırılan ve başta kanser olmak üzere pek çok hastalığa ve kilo alımına yol açan maddelerin yok edilmesi yani emilim değerini belirten ve besinler için kullanılan bir ölçektir. ORAC değerinin yüksek olması besinin daha fazla antioksidan olduğunu, kansere karşı koruyuculuğunu, kilo kontrolü üzerindeki olumlu etkisini ve yaşlanmayı geciktirdiğini gösterir” diye konuştu.

Yapılan araştırmalarda aronianın bazı hastalıkların riskini azaltma potansiyeli olduğuna işaret edildiğini kaydeden Dr. Boz, “Sonuçlar, kandaki kolesterol oranının düşürülmesi, kolon kanseri, kalp hastalıkları, kronik enflamasyonlar, gastrit mukoza rahatsızlıkları (peptik ülserler), kardiyovaskuler hastalıklar, göz enflamasyonlari (üveit) ve karaciğer yetmezliklerinde faydalı olabileceği ve yaşlanmayı, Alzheimeri önlemede yardımcı etkileri olduğunu göstermektedir” şeklinde konuştu.

“Yaşlanma karşıtı aronia bitkisi”

Dr. Boz söz konusu meyvenin faydaları hakkında şunları kaydetti: “Aronya doğal bir meyvedir ve insan vücudunun sağlıklı kalması için meyveler arasında bilinen en yüksek Antioksidan, ORAC ve OPC değerlerine sahiptir. OPC'ler güçlü antioksidanlardır. Erken yaşlanmaya olan etkisi bakımından en etkili olanlar maddelerden bir tanesidir. Cildin gençlik ışıltısını korurlar. Araştırmalar OPC'lerin kolajen, elastin ve hiyalüronik aside zarar veren bazı enzimlere etkili bir şekilde engel olduklarını göstermiştir. Aronya, OPC Değeri en yüksek meyvelerdendir. OPC'ler kılcal damarların duvarlarını korurlar ve onların daha etkili çalışmasını sağlarlar. Dolaşım hızlandığında deri hücreleriniz daha iyi beslenir. Toksinlerin ve atıkların derimiz ve epidermisten uzaklaştırılması da hızlanır. OPC'ler kan damarlarını güçlendirerek kan ve oksijen akışını da düzenler. Cildin kötü durumda olması, su kaybına neden olur ve bu da göz kapaklarınız da şişlik anlamına gelir. İçeriğinde bol miktarda OPC bulunan Aronia meyvesi sayesinde bu sorun ortadan kalkar. Aronia ayrıca yaşlanmayı yavaşlatmak için sağladığı antioksidanlar sayesinde vücudu tamamen temizleyerek kilo kontrolüne de yardımcı oluyor.

Aronia UVB ışınlarının zararlarını azaltıyor

Kilo kontrolünde mükemmel sonuçlar veren aronia vücudu temizleyerek bağımlılık yapan maddelerin ve UVB ışınlarının zararlarından da vücudu arındıyor. Aronia yüksek proantosiyadinin içermektedir. Aronya içerdiği yüksek proantosiyanidin içeriği ile kan dolaşımına faydalıdır. Suda eriyen proantosiyanidinler C vitamini katalizatörü olarak organizmada yirmi kat fazla yardımcı olmaktadır. Diğer bir faydası da kolajen ve elastion liflere bağlanarak 24 saat sonra kat damarı elastikiyetinin iki katına çıkmasıdır. Böylece kan basıncı düşer ve kan damarlarında stabilizasyon sağlanır. Bu biyoaktivite özellikle felçli hastalar ve bu risk grubundaki hastalar için faydalıdır. Proantosiyanidinler aynı zamanda UVB ışınlarına karşı koruma sağlar. Güneş yanığı radyasyonu olarak da bilinen UVB ışığı epidermise nüfuz eder ve cildinizin doğal antioksidan savunma sistemine zarar vererek, serbest radikallere karşı güçsüz kılar.”

Pharmarosso ve Vitalizma Kozmetik CEO'su Erdoğan Tuzcu ise aronia bitkisi ile ilgili olarak ‘'Aronia çok faydalı bir meyve. Neredeyse her hastalık için şifa niteliğinde. Biz aronia meyvesini nasıl kullanabileceğimiz hakkında çalışmalara başladık. Bu bitkiyi yeni ürünlerimizde mutlaka kullanacağız” ifadelerini kullandı.