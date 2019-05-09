Arsenal finalde

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında evinde 3-1 mağlup ettiği Valencia'yı deplasmanda da 4-2 mağlup eden Arsenal finale yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçında İspanyol ekibi Valencia, İngiliz ekibi Arsenal'i konuk etti. Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 11. dakikada Kevin Gameiro ile 1-0 öne geçti. Konuk takım, 17. dakikada Pierre Aubameyang ile eşitliği yakaladı. İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıda da tempo yüksekti. 55. dakikada Alexandre Lacazette, Arsenal'i 2-1 öne geçirdi. 58. dakikada Valencia, Kevin Gameiro'nun golüyle skoru 2-2'ye taşırken, 69. dakikada Aubameyang bir kez daha fileleri havalandırdı ve Arsenal 3-2 öne geçti. 88. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Aubameyang, şık bir vuruşla maçın skorunu belirledi. (2-4)

Bu arada Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, 62 dakikada sahada kaldı ve başarılı bir performans sergiledi.

Öte yandan Avrupa Ligi Finali 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın Bakü şehrindeki Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.