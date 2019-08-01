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Arsenal, Pepe'yi 80 milyon Euro'ya kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Lille OSC forması giyen Nicolas Pepe’yi 80 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Lille OSC forması giyen Nicolas Pepe'yi 80 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.


İngiliz ekibi Arsenal, Fransa'da Lille OSC forması giyen Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe'yi 80 milyon Euro karşılığında transfer etti. 24 yaşındaki futbolcu sağ kanat ve santrafor mevkilerinde görev yaparken kariyerinde bir çok Fransız ekibin kadrosunda kiralık olarak forma giymişti. Pepe Lille formasıyla 79 maçta 37 gol ve 17 asistlik performans gösterdi.

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