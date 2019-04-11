Arsenal tura göz kırptı

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında İngiliz ekibi Arsenal, İtalyan takımı Napoli'yi 2-0 mağlup ederek tur için büyük avantaj elde etti.

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Arsenal, Emirates Stadyumu'nda Napoli'yi konuk etti. Mücadeleye çok hızlı başlayan İngiliz ekibi, 14. dakikada Ramsey ile 1-0 öne geçti. 25. dakikada Lucas Torreira ile farkı 2'ye çıkaran Arsenal, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda da tempo düşmezken, iki takımın da ataklarında gol sesi çıkmayınca maç Arsenal'in 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Öte yandan mücadeleye ilk 11'de başlayan Arsenalli Mesut Özil, 67. dakika sahada kaldı ve galibiyette önemli rol oynadı.

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçlarında şu sonuçlar alındı:

Arsenal: 2 - Napoli: 0

Villarreal: 1 - Valencia: 3

Slavia Prag: 0 - Chelsea: 1

Benfica: 4 - Eintracht Frankfurt: 2