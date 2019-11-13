İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arsenal ve Manchester United, Merih'i izleyecek

İngiltere Premier Lig ekipleri Arsenal ve Manchester United, A Milli Takım’ın yarın İzlanda ile oynayacağı karşılaşmada Merih Demiral’ı izleyecek.

İngiltere Premier Lig ekipleri Arsenal ve Manchester United, A Milli Takım'ın yarın İzlanda ile oynayacağı karşılaşmada Merih Demiral'ı izleyecek.


Sezon başında İtalya Serie A takımlarından Juventus'a transfer olan ancak çok fazla forma şansı bulamayan Merih Demiral için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri devrede. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Arsenal ve Manchester United yetkilileri, A Milli Futbol Takımı'nın yarın Türk Telekom Stadyumu'nda İzlanda oynayacağı karşılaşmaya gelerek Merih'i izleyecek ve teknik ekiplerine bir rapor sunacak.


Söz konusu kulüplerin yanı sıra Milan'ın da başarı futbolcuyla ilgilendiği konuşuluyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.