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Arsenal'de Aubameyang kadro dışı bırakıldı

Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang’ın kadro dışı bırakıldığını ve takım kaptanlığının da kendisinden alındığını duyurdu.

Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang'ın kadro dışı bırakıldığını ve takım kaptanlığının da kendisinden alındığını duyurdu.


İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de, 32 yaşındaki futbolcu Aubameyang kadro dışı bırakıldı. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, bu kararın Gabonlu oyuncunun disiplinsiz hareketleri nedeniyle alındığı bildirildi. Ayrıca takım kaptanlığı da Aubameyang'dan alındı.


Başarılı futbolcu, bu sezon Arsenal ile toplamda 15 maça çıkıp 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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