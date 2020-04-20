İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arsenal'de yüzde 12.5 maaş kesintisi

İngiliz ekibi Arsenal, futbolcu ve teknik heyet maaşlarının yüzde 12.

5 düşürülmesi için anlaştıklarını açıkladı.


Dünyayı saran korona virüs salgınından dolayı kulüpler maddi olarak zor günler geçiyor. Premier Lig takımlarından Arsenal de bu krizin etkilerini azaltmak için futbol takımındaki oyuncular ve teknik ekiplerde yer alan kişilerin ücretlerinde indireme gidildiğini açıkladı. Arsenal'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, futbolcular ve teknik ekip çalışanlarının kulübe destek amacıyla indirimi kabul ettikleri duyuruldu. Buna göre maaşlarda yüzde 12.5 oranında indirim yapılacak.


Herkesin gönül olarak katıldığı ifade edilirken, zor bir dönemde böyle bir şey yaptıkları için futbolculara ve teknik heyetteki çalışanlara teşekkür edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.