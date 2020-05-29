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Arslanbek Sultanbekov Ceddin Deden ve Fetih Marşı'nı seslendirdi

"Dombra" şarkısının bestecisi Kazak sanatçı Arslanbek Sultanbekov, İstanbul’un Fethi’nin 567.

"Dombra" şarkısının bestecisi Kazak sanatçı Arslanbek Sultanbekov, İstanbul'un Fethi'nin 567. yılı kutlamalarına özel olarak Ceddin Deden ve Fetih Marşı'nı seslendirdi.


"Dombra" şarkısının bestecisi Kazak sanatçı Arslanbek Sultanbekov, İstanbul'un Fethi'nin 567. yılı kutlamalarına özel olarak Mehteran Takımı'nın eşliğinde Ceddin Deden ve Fetih Marşı'nı seslendirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce kez izlendi. Öte yandan klip akşam fetih kutlamaları kapsamında da yayınlanacak.

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