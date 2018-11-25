Artistik Patenin nabzı İstanbul'da atacak

Avrupa'da artistik patenin nabzı Bosphorus Cup 2018 İstanbul'da atacak.

27 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan organizasyon öncesi yapılan hazırlıklarda sona gelindi. Kısa adı ISU olarak bilinen Uluslararası Paten Federasyonu'nun yarışma takviminde yer alan Bosphorus Cup için artık gün sayılıyor. İstanbul'daki bu yarışlara toplam 21 ülke katılacak. Bu ülkeler sırasıyla Avusturya, Almanya, Bulgaristan, Belarus, Fransa, Gürcistan, Hindistan, İtalya, Kazakistan, Filipin, Kırgız Cumhuriyeti, Özbekistan, Polonya, Hollanda, Romanya, Rusya, Güney Afrika, İsveç, İsviçre, Ukrayna ve Türkiye. İstanbul BB Zeytinburnu Buz Pisti'nde yapılacak olan yarışlarda çeşitli ülkelerden toplam 134 sporcu yarışacak. Artistik paten sporcuları tekler branşında yıldız, gençler ve büyükler kategorisinde, buz dansında ise gençler ve büyükler kategorilerinde yarışacaklar. İSU, büyükler kategorisi sporcularının aldıkları puanları Avrupa ve Dünya şampiyonasına katılabilmek için gerekli kota puanı olarak sayacak.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu, hakemler, sporcular ve antrenörleri ile yaklaşık 300 kişilik yabancı sporcu ailesine bu organizasyonu sağlayarak ülkemizin tanıtımını gerçekleştirecek. Buz Pateni Federasyonu Başkanı Gökhan Özdemir, federasyon olarak bu spora uluslararası katkıyı sağlamayı hedeflediklerini belirtirken, bu dev organizasyonun kendi sporcu ve antrenörlerimizin gelişimine büyük katkı yapacağına dikkat çekti, tüm buzseverleri Zeytinburnu buz pistine davet etti.