Artizan Akasya'ya geri sayım

Misafirlerine özgün etkinlikler sunan Akasya, 25-30 Mart tarihleri arasında ‘Artizan Akasya'ya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Birbirinden özgün marka ve tasarımların yer alacağı Artizan Akasya'nın ilki 25 - 30 Mart tarihleri arasında Akasya'da misafirleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Takıdan ev tekstiline, çantadan oyuncak bebeklere hatta reçellere uzanan çok geniş bir yelpazede ürün seçeneği barındıran Artizan Akasya, Akasya zemin katta gün boyu misafirlerin deneyimine açık olacak.

Farklı konseptlerden 15 markanın, geniş ürün seçeneğindeki özgün tasarımları ile yer alacağı Artizan Akasya'da; en sevilen tasarım takılarıyla Hafkha, sezonun trend gümüş takılarıyla Burcu Bor, sezonun en sevilen takılarıyla Jude Jewelery, yemek pişirmenin en kolay hali Thermomix, petlere özel tasarım kıyafetleriyle Petsi, en özel doğal taş ve konsept takılarıyla Mie Official, Tasarım çanta ve tekstil ürünleriyle Nesstil, el yapımı çanta modelleriyle iz bag, el yapımı kuru çiçek detaylı takılarıyla Fioraldesign, ev yapımı reçelleriyle Reçel Dolabı, tasarım takılarıyla Bang Crafts, el yapımı trend çantalarıyla Totti Design Bags, doğal ve katkısız ürünleriyle Sisters&Princess, tasarım ipek fularlarıyla Bemine Design ve sevilen el boyaması porsenleriyle lavanticca markalarına ait stantlar ziyaret edilebilecek.

25 - 30 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek Artizan Akasya, Akasya zemin katta 10.00-20.00 saatleri arasında tüm misafirlere katılımına açık olacak.