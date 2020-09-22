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Arturo Vidal, Inter'de

Serie A ekiplerinden Inter, Barcelona’dan Arturo Vidal’i kadrosuna kattığını açıkladı.

Serie A ekiplerinden Inter, Barcelona'dan Arturo Vidal'i kadrosuna kattığını açıkladı.


Inter, Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal'i bonservis bedeliyle beraber Barcelona'dan transfer edildiğini duyurdu. Dün sağlık kontrolünden geçen Vidal'in, Inter'de top koşturacak 6. Şilili futbolcu olacağı belirtildi.


La Liga ekibi Barcelona da transfere ilişkin yaptığı açıklamada, Vidal'e katkılarından dolayı teşekkür ederken, tecrübeli oyuncunun başarıya bağlı olarak değişen 1 milyon Euro bedelle Inter'e gittiğini ifade etti.


33 yaşındaki futbolcu, daha önce Serie A'da Juventus formasını giymişti. Ayrıca Vidal'in Juventus'taki hocası, şu an Inter'i çalıştıran Antonio Conte'ydi.

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