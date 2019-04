Aruba'dan işletmeler için nesnelerin interneti adaptasyonu için yeni çözümler

Aruba, işletmelerin Nesnelerin İnterneti'ne adaptasyonunu kolaylaştırmasına yardım edecek yeni iki çözümünü bugün açıkladı.

Hewlett Packard Enterprise şirketi Aruba, işletmelerin Nesnelerin İnterneti'ne adaptasyonunu kolaylaştırmasına yardım edecek yeni iki çözümünü ABD Las Vegas'ta yaptığı toplantıyla bugün açıkladı. Şirketten yapılan bilgilendirmede; tanıtılan cihazlardan ilki, cihaz görünürlüğü için, otomatize edilmiş aygıt bulma ve parmak izi ile kimlik saptama bazlı makine öğrenimini kullanan tek bir ekran yönetimi sağlayan Aruba ClearPass Device Insight. Şirket ayrıca, nesnelerin internetine hazır erişim noktaları ailesi 802.11ax'e (Wi-Fi 6) dahil edilen Aruba 530 ve 550 Series erişim noktalarını da tanıttı. Bu çözümler birlikte, ilişkili operasyonel maliyetleri ve karmaşıklığı azaltırken, işletmelerin nesnelerin interneti güvenliğindeki ve bağlanabilirlikteki engelleri ortadan kaldırmasını mümkün kılacağı kaydedildi. ClearPass Device Insight'ın ilk müşteri gönderimleri Nisan 2019'da başlayacak.

Sharp Healtchare'den network mühendisi Kevin Rothstein, konu ile ilgili, "Hassas medikal cihazlara müdahale etmeden networkümüzde giderek artan nesnelerin interneti cihaz türlerini kolayca tanımlamak, güvenlik ve uyumluluk hedeflerimiz için oldukça kritik. Geniş bir ölçekteki internete bağlı cihazları keşfedip, parmak izlerini almamız için Aruba'nın ClearPass Device Insight'ını değerlendiriyoruz. ClearPass Policy Manager'la entegre edildiğinde, her bir cihaz için kapalı döngü politika uygulama çözümümüz olacak" diye konuştu.

Şirket, artan kablosuz performans gereksinimlerini karşılamak ve nesnelerin interneti çözümlerine adaptasyonu hızlandırmak için yeni nesil 802.11ax nesnelerin interneti erişim noktaları portföyünü de genişlettiğini bildirdi. The Bama Companies'in Teknik Servis Müdürü Eric Spille, de "ABD'de ve 20 ülkede hızlı servis restoran ve 7/24 çalışan marketler sektörüne iş yapan önde gelen unlu mamul üreticisi olarak, envanter sensörlerinden el tarayıcılarına, büyüyen kablosuz nesnelerin interneti cihaz setimiz için internete bağlanabilirliği kolaylaştırmaya ihtiyacımız var. Aruba'nın entegre Bluetooth 5 ve Zigbee özellikli yeni Wi-Fi 6 erişim noktaları, Nesnelerin İnterneti için çoklu network ve altyapı cihazlarını yönetmenin karmaşıklığını ve maliyetini büyük ölçüde azaltabilecek birleştirilmiş bir platform sağlayacak" dedi.

"Bu yıl sonrasında da önemli bir büyüme kaydetmeye devam etmeyi dört gözle bekliyoruz"

Optiv'in Partnerlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Bill Buckalew, işletmelerin gittikçe daha fazla hissedilen dijital dönüşüm çabaları, saldırıya uğrama ihtimallerini genişletiyor ve kurumların her zamankinden daha fazla siber güvenlik sorunlarıyla boğuşmasına sebep olduğunu belirterek, "Altyapının tamamında cihazların keşfedilmesini sağlayan ve parmak izini otomatikleştiren Aruba'nın ClearPass Device Insight'ı gibi teknolojiler, içeriden ve dışarıdan yaklaşımın önemli bir tamamlayıcı parçasıdır. Bu, her işletmenin temel ihtiyacıyla başlar ve özelleştirilmiş strateji, altyapıda modernleşme ve operasyonlarda optimizasyon, süregelen ölçüm ve iletişimle beraber risk azaltılır. Risk odaklı yaklaşımla işletmeler, güvenlik açıklarını kapatıp, sistematik bir şekilde yeni tehditlere proaktif cevap verir. Aruba'yla partnerliğimizi daha da geliştirmeyi ve bu yıl sonrasında da önemli bir büyüme kaydetmeye devam etmeyi dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Integration Partners'ta Kıdemli Çözüm Mimarı Wally Alicea ise "Müşterilerimiz, her geçen gün networke eklenen yeni cihazlarla büyük hacimli cihazları yönetmekte zorlanıyor. Bunu, geniş öğrenci toplulukları ve fakülte cihazlarının aynı altyapı üzerinde bina sensörleriyle ve internete bağlı eğitim araçlarının birleştiği büyük eğitim kurumlarında görüyoruz. Aruba'nın ClearPass Device Insight'ı, keşif ve profillemeyi otomatikleştirerek ve bunları internete bağlı her cihazı dikkate alan bir güvenlik politikasına ilişkilendirerek, IT personelinin bu cihazın büyümesini daha güvenli ve uyumlu bir şekilde yönetmesine yardımcı oluyor" şeklinde konuştu.