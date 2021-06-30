Arvento ile Ford Trucks'tan teknolojik iş birliği

Türkiye'nin araç takip sistemi lideri Arvento, “IToY-2019 Uluslararası Yılın Kamyonu” ödüllü çekicisi F-MAX için Ford Trucks ile iş birliğine gitti. Arvento, filosunu avantajlı fiyatlarla yönetmek isteyenlerin araçlarına akıllı çözümlerini entegre edecek.

Türkiye'de geliştirdiği teknolojiler ile araç takip sistemleri sektöründe dünyanın öncü markaları arasında yer alan Arvento, yaptığı iş birliğiyle Ford Otosan tarafından Türkiye'de üretilen ve “2019 Yılı Uluslararası Yılın Kamyonu Ödülü” alan F-MAX model çekicilerini de takip edecek.

Bu iş birliği anlaşmasıyla, dileyen F-MAX sahipleri araçlarına Arvento'nun gelişmiş filo yönetimi çözümlerini entegre edebilecek. Ford Trucks müşterileri ayrıca hat tedariği ve cihaz kurulumuna gerek kalmadan, ileri teknolojili Arvento çözümlerini hemen kullanmaya başlayabilecekler. Standart olarak araca ait yakıt seviyesi, hız ve yakıt tüketimi gibi CANBus bilgilerine ulaşabilecek ve Ford Trucks'ın bağlı araç hizmetlerinden ayrı olarak sunduğu ConnecTruck Arvento filo yönetim entegrasyonundan faydalanabilecekler.

“Faydalı teknolojilerle iş birliklerine devam edeceğiz”

Ford Trucks ile yaptıkları iş birliğinin, özellikle büyük hacimli işlere imza atan ve filosunu avantajlı fiyatlarla yönetmek isteyen araç sahiplerine önemli katkılar sağlayacağını kaydeden Arvento Genel Müdürü Özer Hıncal, “Türkiye'nin değerli markalarıyla yaptığımız iş birliklerine Ford Otosan'ın ağır ticari markası Ford Trucks ile devam etmekten dolayı mutluyuz” dedi. Hıncal, şöyle devam etti: “Tüm dünyada pandeminin olağanüstü koşullarının hüküm sürdüğü bu yılda, böylesi bir iş birliğine imza atmak bizler için oldukça önemli. Arvento olarak bu yıl ulaştığımız 1 milyonun üzerinde cihaz sayısıyla sektörümüzde yeni bir rekora imza attık. Yaptığımız her yeni iş birliği anlaşmasıyla bu rakamı yukarılara taşımayı amaçlıyoruz. Hedefimiz küresel araç takip pazarında lider olmak ve Türkiye'ye global ölçekte bir teknoloji şirketi kazandırmak. Sunduğumuz araç takip ve filo yönetimi, nesne ve kişi takibi, motosiklet, konteyner ve tekne takibi sistemleriyle dünyada ve ülkemizde faydalı teknolojilere imza atıyoruz. AR-GE çalışmalarımız daha iyi teknolojiler geliştirme yönünde devam edecek.”

Turfan: “F-MAX'i müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda iş birlikleriyle geliştirmeye devam ediyoruz”

İş birliği konusunda açıklama yapan Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan ise “Hem Türkiye'de hem de yurt dışında yoğun talep görmeye devam eden 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu Ödüllü (IToY) çekicimiz F-MAX'i müşterilerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda teknolojik donanımlarla ve iş birlikleri ile geliştirmeye devam ediyoruz. ITOY ödüllü F-MAX'le şimdi de müşterilerimize operasyonel maliyetlerini azaltmalarını sağlayan yeni çözümler yaratıyoruz. F-MAX ile sunduğumuz ConnecTruck teknolojisi, bağlı kamyonlarımızdan yüzlerce parametreyi dilediğimiz sıklıkta toplama imkânı veriyor. Bununla birlikte müşterilerimize mobil uygulama ve webden araç takibi, uzaktan kontrol, araç sürüş raporları gibi katma değerli servisler sunmamıza imkân tanıyor. Ayrıca ConnecTruck'ın uzaktan teşhis ve yazılım güncelleme fonksiyonları ile müşterilerimizin servise giriş ihtiyaçları da önemli oranda azalıyor. Arvento ile hayata geçirdiğimiz ‘ConnecTruck Arvento filo yönetimi entegrasyonu' da, F-MAX müşterilerinin araçlarında harici bir donanıma gerek olmaksızın, araçlarını 'ConnecTruck' vasıtasıyla Arvento ekranlarından takip edebilmesine olanak tanıyor, Arvento'nun gelişmiş filo yönetim hizmetlerinden yararlanmasını sağlıyor” dedi.