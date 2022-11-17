Arzu öğretmenin adı anaokulunda yaşayacak

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar'ın adları okul ve konferans salonuna verildi. Eyüpsultan'da bulunan Düğmeciler Anaokulu'nun adı “Öğretmen Arzu Özsoy Anaokulu” olarak değiştirilerek tabelası yenilendi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatıyla geçtiğimiz günlerde İstanbul'da meydana gelen menfur terör saldırısını sonucu vefat eden anne kızın adları okullarda yaşatılacak. Eyüpsultan İlçesi Tarih Kolejinde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Arzu Özsoy'un adı, görev yaptığı okula 800 metre mesafede bulunan Düğmeciler Anaokulu'na verilerek, “Öğretmen Arzu Özsoy Anaokulu” olarak değiştirildi. Kızı Yağmur'un adı ise eğitim gördüğü Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi konferans salonuna verildi. Düğmeciler Anaokulu'nun tabelası isim değişikliğinin ardından yenilendi. Öğrenci velileri ve mahalleli de isim değişikliğinden dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Mahalle sakinlerinden Handan Özbay, “Çok üzücü bir olay. Hepimizi derinden yaraladı. Okulumuzun böyle bir isimle anılacak olması hepimizi gururlandıracak. Çok üzücü ve elim bir durum. İsminin burada yaşatılacağı için çok mutluyuz. Allah kalanlara ve ailelerini sabırlar versin. Gidenlere rahmet eylesin. Çok üzücü bir durum. Şu anda konuşamıyorum, sesim titredi” dedi.