Arzum ve Beymen Club'tan işbirliği

Türkiye'nin önde gelen markalarından Arzum ve Beymen Club, uzmanlık ve üreticiliklerini birleştirdi. Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili ve Beymen Club Tasarım Ekibi'nin doğayı tasarımın kalbine konumlayarak tasarladığı koleksiyon, bahar renkleri, çiçek desenleri ve Beymen Club'ın ikonik kaz logosu ile elektrikli ev aletlerine farklı bir boyut getirecek.

Somalı kadınlara anlamlı destek

Arzum X Beymen Club koleksiyonu çok anlamlı bir iş birliğine de imza attı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Soma Şubesi'nin desteğiyle 2014 yılında yaşanan maden faciası sonrasında hayata geçirilen Soma Artisans ile ortak bir çalışma gerçekleştirildi. Koleksiyonda yer alan Estilo Su Isıtıcı ve Harman Delux Çay Makinesi için Soma Artisans atölyelerinde el emeğiyle hazırlanan renkli elişi süslemeler hazırlandı. Elişi süslemeler tasarımlara nostaljik bir boyut katarken, aynı zamanda da Somalı kadınların ekonomik güçlenmesine ve çocuklarının eğitimine katkı sağladı.

"Somalı kadınlar da el emekleriyle yaptıkları elişi süslemeler ile projemize renk kattı"

Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili proje ile ilgili değerlendirmesinde, "Beymen Club sadece bir moda markası değil, hayatın içinde yaşayan, geçmişten beslenen ve dünün esintilerini geleceğe taşıyan çağdaş bir lifestyle marka. Arzum ve Beymen Club iş birliği, sadece Beymen Club tasarım ekibi için değil, Türkiye için de bir ilk oldu. Proje ile ilk kez modanın, elektrikli ev aletleri ile buluşacak olması fikri bizleri çok heyecanlandırdı. Hangi ürünler ile ilerleyeceğimize karar verdikten sonra, her ürün için pek çok desen çalıştık. Proje, baharda lanse edileceği için doğa teması ve bahar çiçeklerinde karar kıldık. Somalı kadınlar da el emekleriyle yaptıkları elişi süslemeler ile projemize renk kattı. Beymen Club ekibi olarak çıkan sonuçtan çok memnunuz" dedi.

Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirme Direktörü Mehtap Yıldız ise proje ile ilgili olarak; "Arzum'un köklü geçmişini ve yenilikçi kişiliğini, Beymen Club'ın fark yaratan tarzı ile birleştirdik. Türkiye'de bir ilke imza attığımız bu birliktelik yaşam alanlarına yepyeni bir tarz getirecek. Bu iş ortaklığında iki markanın da DNA'sındaki tarzını, tasarımını, teknolojisini doğadan aldığımız ilhamla biraraya getirdik. Hazırladığımız stil sahibi ürün serisi yaşam alanlarını renklendirirken, pozitif ve eğlenceli tavrı ile mekanların enerjisini değiştirecek. Bize Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşatan Arzum Beymen Club Koleksiyonu'nun hayatlarımıza renk katmasını diliyoruz" dedi.

Şubat ayında Frankfurt'ta düzenlenen Ambiente Fuarı'nda ilk kez sergilenen ve büyük ilgi gören Arzum X Beymen Club koleksiyonu, Nisan ayından itibaren sınırlı sayıda seçili Arzum ve Beymen Club mağazalarında ve şirketlerin internet siteleri üzerinden satışa çıkacak.