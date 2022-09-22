İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi'nde Kangal ve akbaş gibi çeşitli cinslere ait toplam 30 tane köpek bulunuyor. Maç, miting ve eylem gibi toplumsal olaylarda görev alan köpekler, ilk defa Katar'da yapılacak olan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Asayiş köpeklerinin rehine kurtarma operasyonu ve saldırı eğitimleri gerçeğini aratmadı.

İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi'nde (KEM) bünyesinde, Kangal, Akbaş ve çeşitli ırklardan olan toplam 30 tane köpek bulunuyor. Köpeklere ilk eğitim Ankara Köpek Eğitim Merkezi'nde veriliyor. Ankara'da verilen özel kurslarda eğitimi başarıyla tamlayan personeller ve köpeklerinin bir kısmı İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde olan Köpek Eğitim Merkezi'ne gönderiliyor. Maç, miting ve eylem gibi toplumsal olaylarda görev alan köpeklere burada da günlük olarak, temel itaat, saldırı, eğitimleri veriliyor. İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi'nde görev yapan 15 asayiş, 11 kangal, 4 tane Akbaş köpeği bulunuyor. 15 asayiş köpekleri içerisinde ırk olarak Hollanda çoban köpeği, Belçika çoban köpeği, Alman çoban köpeği de yer alıyor. İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Köpek Eğitim Merkezi bünyesinde görev yapan 7 köpek ilk defa Katar'da yapılacak olan 2022 FIFA Dünya Kupası'nda görev almak için gidecek. 4 tanesi Alman Çoban Köpeği, 1 tanesi Belçika ( Malinois) Çoban Köpeği, 2 tanesi Hollanda ( Dutch Shepherd) çoban köpeği.

Köpek Eğitim Merkezi'ndeki köpeklerle ilgili bilgiler veren polis memuru Barış Yardım, “Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde KEM Büro Amirliği olarak görevlerimizi ifa etmekteyiz. Personel seçimlerimiz, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü bünyesinde çalışan gönüllü personeller arasından mülakatla seçilmektedir. Daha sonra idareci eğitimi almak için Ankara Köpek Eğitim Merkezi'nde 3 aylık asayiş kursu sürecini olumlu olarak tamamladıktan sonra görev köpeği idarecisi olarak görevlerimizi yerine getirmekteyiz. Bünyemizde 15 asayiş, 11 kangal, 4 tane akbaş köpeğimiz bulunmakta. 15 asayiş köpekleri içerisinde Hollanda çoban köpeği, Belçika çoban köpeği, Alman çoban köpeği bulunmakta” şeklinde açıkladı.

Köpeklerin, Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılacaklarını belirten polis Barış Yardım, “Görevlerimizi toplumsal olaylarda ve maçlarda önleyici hizmet olarak sürdürmekteyiz. Sağlık kontrolü ve bakımları, bünyemizde bulunan veteriner hekim tarafından yapılmaktadır. Şubemizde günlük rutin olarak itaat, ileri itaat, saldırı eğitimlerimiz devam etmektedir. Son olarak bünyemizde köpeklerimiz ve idarecilerimiz, Katar'da düzenlenecek olan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacaklar” ifadelerine yer verdi.