Aşçılık öğrencileri topraksız tarımı inceledi

Dünyadaki tedarik zincirleri sebebiyle oluşan yüksek karbon ve su ayak izi gibi sorunlar nedeniyle, doğa dostu olan ve iyi tarım uygulamaları sayesinde insan sağlığı açısından daha kontrollü, izlenebilir ve güvenilir bir üretim modeli olan “topraksız tarım” gün geçtikçe daha fazla kullanılmaya başlanıyor. Bu anlamda İstanbul Arel Üniversitesi Aşçılık Kulübü ve Aşçılık Programı öğrencileri de topraksız tarım fikri ile yola çıkan üç kadın girişimcinin açtığı Green Hub Farm'ı ziyaret etti.

Geleceğin en büyük problemlerinden biri olan iklim krizi karşında da en iyi yöntem olarak kullanılacak olan tarım modeli ile ilgili tesisin girişimcileri öğrencilerin merak ettiklerini yanıtlarken aşçılık öğrencileri de topraksız tarımı yerinde deneyimleme fırsatı buldu.

“Geleceğin tarım yöntemlerinden biri”

Üniversitenin Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı Öğr. Gör. Vildan Özhan yapmış oldukları gezi ile ilgili olarak verdiği görüşte şunları söyledi;

“Daha uygun maliyetli, daha az kimyasal kullanılan, daha dar alanda yapılan, kaynakları tasarruflu kullanan bir üretim sistemi olan topraksız tarım geleceğin tarım yöntemlerinden biridir diyebiliriz. İşletmenin kurucu ortaklarından Sena Hanımla Gastronomi İnovasyon Zirvesinde tanıştık, hikayelerini dinlediğimde çok mutlu oldum. Ülkemizde bu tarz projelerin hız kazanması çok önemli. Bu yüzden öğrencilerimle ziyaretlerine gelerek, topraksız tarım hakkında detaylı bilgiler aldık. Kurucu ortakları olan üç girişimci ve başarılı kadınla keyifli bir sohbet gerçekleştirdik, kendilerine bizleri misafir ettikleri için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.”