Aşçılık Programı 5 yıllık akreditasyon sahibi oldu

Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun (YÖKAK) turizm eğitim programlarının akreditasyonu konusunda yetkilendirdiği tek ulusal akreditasyon kurulu olan TURAK (Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu) tarafından Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Aşçılık Önlisans Programı 5 yıl süreyle akredite edildi.

TURAK tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Aşçılık Önlisans Programı 1'inci ve 2'nci öğretimi ilk değerlendirmede tam akredite olmaya hak kazandı. Akreditasyon belgeleri Beykent Üniversitesi Hadımköy Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen törende TURAK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna ve TUADER Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Derman Küçükaltan tarafından Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman'a takdim edildi.

“4 yarıyılda toplamda 224 saat İngilizce dersi”

2022 yılında TURAK tarafından yapılan değerlendirme sonucu 5 yıl süreyle tam akredite olmayı hak ettiklerini ifade eden Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Gençer Çelik, “Programımızda 4 yarıyılda toplamda 224 saat İngilizce dersi ekleyerek mezun olacak öğrencilerimizin sadece yurt içinde değil yurt dışında da meslek hayatlarını sürdürebilmelerini amaçlıyoruz” dedi.

“Akreditasyonun sürekliliği konusunda çalışmalar yapıyoruz”

Öğrencilerin eğitim öğretim dönemi boyunca kullanabilecekleri tam teşekküllü aşçılık ve pastacılık mutfaklarıyla Aşçılık programları arasında fark oluşturduklarını belirten Çelik, “Sürekli olarak müfredatımızı güncel tutma ve iyileştirme çalışmalarıyla akreditasyonun sürekliliği konusunda çalışmalar yapıyoruz. Öğrencilerimiz son yarıyılda İstanbul'da en iyi işletmelerde staj yapabilmeleri için protokollere imza atıyoruz. Ders çerçevesinde ve Aşçılık kulübünün düzenlediği etkinliklerde alanında uzman ve ünlü şefleri okulumuzda workshop gerçekleştirmesi için davet ederek öğrencilerimizin bu şeflerden ders almasını ve birebir iletişim kurmasını sağlıyoruz” şeklinde konuştu.