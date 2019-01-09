ASD Ambalaj Akademisi'nden sektöre ambalaj teknolojisi eğitimi

Ambalaj Sanayicileri Derneği'nin ASD Ambalaj Akademisi markasıyla düzenlediği 2018 yılı eğitim programı, Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından desteklenen ‘ASD Packaging Technology Training' başlıklı İngilizce eğitim ile tamamlandı.

ASD Ambalaj Binası'nda 18-21 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitim, yurtdışından davet edilen Sertifikalı Ambalaj Profesyoneli Bay Kishan Singh (CPP & World Packaging Organisation Ambassador) tarafından verildi. Eğitime ambalaj üreticileri, gıda firmaları ve ambalaj sertifikasyon şirketlerinin yöneticileri ve teknik uzmanları dahil toplam 30 kişi katıldı.

Dört tam gün süren eğitimde ambalaj teknolojisinin tüm başlıkları ele alındı. Ambalaj malzemeleri, ambalaj dolum sistemleri, grafik & tasarım ve baskı teknikleri, ambalaj yardımcı malzemeleri gibi teknik konulara değinilen eğitimde; Ambalaj ve çevre, döngüsel ekonomi, kalite kontrol ve gelecekte ambalaj sektörünü nelerin beklediği gibi güncel içerikler de yer aldı.

Katılımcılar 4 günlük eğitimin ardından yapılan yazılı sınavı geçerek WPO onaylı sertifika almaya hak kazandılar.

Eğitimler devam edecek

ASD Ambalaj Akademisi'nde ambalaj sektöründe faaliyet gösteren birçok şirketin ihtiyacını karşılayacak teknik eğitimler verildiğini belirten ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, "Derneğimizin organize ettiği ve WPO'nun desteklediği eğitimimiz yoğun ilgi gördü. Sektörümüzün sürdürülebilirliği, teknoloji, kalite ve ürün çeşitliliği olarak gelişmiş ülkelerle rekabeti için güncel eğitimlerin önemini biliyoruz. Türkiye ambalaj sektörünün küresel piyasalardaki rekabet gücünü arttırmak gayretiyle dünyadaki gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. ASD Ambalaj Akademisi sektörel eğitim ihtiyaçlarını tek çatı altında topluyor. Derneğimiz kuruluş amacına uygun eğitimlerine devam edecektir " dedi.