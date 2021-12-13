Aşı noktasında 22 bin vatandaş randevusuz aşısını yaptırdı

Vatan Caddesi üzerinde kurulan aşı noktasının; Fatih Belediyesi'nin yanı sıra, Vergi Dairesi, Göç İdaresi, Emniyet Müdürlüğü gibi birçok önemli kuruma da yakın olması birçok vatandaşın da aşı olmalarını kolaylaştırdı.

Fatih Belediyesi ve Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle 6 ay önce kurulan Covid-19 Aşı Noktasında bu güne kadar 22 bin vatandaş randevu almadan aşılarını yaptırdı. İlçe Sağlık müdürlüğü bünyesinde 3 ayrı ekibin görev aldığı Aşı çadırı haftada beş gün hizmet veriyor. Kurumlarda görev yapanların yanı sıra aşılarını yaptıran vatandaşların da uygulamadan memnun oldukları gözlendi.