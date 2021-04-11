Aşı olmak isteyenler için ‘Aşı Turizmi'

Koronavirüs vakaları son zamanlarda ülkemizde artış gösterdi. Ülkemizde aşılama çalışmaları devam ederken, bazı vatandaşlar erken aşı olmak için yurtdışına düzenlendiği belirtilen turlara katılıyor. Yaşanan bu durum, seyahat acenteleri ve bazı ülkeler tarafından fırsata dönüştürüldü. Edinilen bilgiye göre, ABD, BAE, Sırbistan, Rusya, İngiltere, Küba ve Yeni Zelanda'da birçok seyahat acentesi aşı olmak isteyenler için turlar düzenlemeye başladı.

Türkiye Gazetesi yazarlarından Osman Sağırlı'nın haberine göre, aşı turizminin en yaygın olduğu ülkelerden biri de ABD'deki Florida eyaleti. Eyalet, ikamet şartı aramayınca sıra beklemek istemeyen Amerikalılar Florida'ya akın etti. Saati 5 bin doları bulan özel jetlerle aşı turları düzenlenmeye başladı.

7 milyon nüfusuna rağmen 15 milyon aşı dozu almayı başaran Sırbistan, kendi vatandaşlarını aşı olmaya ikna edemediğinden bunu turizm için kullanıyor. Ülkede AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm ve Sputnik V'den oluşan bir menü mevcut. Rusya da uluslararası turistleri sadece aşı yaptırmak amacıyla karşılama kabul eden ülkelerden.

Turist ve gezgin kimliğini kullanarak aşı olmak isteyenlerin uğrak yerlerinden biri de Dubai. İngiltere merkezli Knightsbridge Circle adlı özel bir kulüp, üyelerinin Sinopharm aşısına özel erişim için BAE hükümeti ile bir ortaklık kurmayı başardığını bildirdi. Kulüp, seçkin müşterileri için özel jetlerle seyahatler düzenliyor. Ünlülerle öğle yemeği ayarlamak ve son derece beğenilen moda ürünleri satın almak gibi bir takım organizasyonlarla 31 Ocak'tan bu yana Çin Sinopharm Amerikan Pfizer / BioNTech aşısı olmayı başaran özel kişilerin yıllık üyeliği 25 bin pound (yaklaşık 22 bin euro).

Küba da aşıyı yeni bir turistik cazibe merkezi haline getirdi. Havana'daki Finlay Enstitüsü, yabancıları aşı yaptırmak için ülkeye çekmek amacıyla mart ayından itibaren Karayip adasına geziler düzenliyor.