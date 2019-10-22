ASİAD Mehmetçiğe selam vererek Avrupa liderlerine mektup gönderdi

Anadolu Birleştirici ve Sanayici İş Adamları Derneği (ASİAD) yapmış olduğu istişare toplantısında Mehmetçiği unutmadı. ASİAD üyeleri Suriye'de gerçekleşen Barış Pınarı Harekâtına destek vererek Mehmetçiğe asker selamı gönderdiler. ASİAD Genel Başkanı Yücel Yalçınkaya, toplantıda yaptığı konuşmasında "Barış Pınarı Harekatını iş dünyası olarak her zaman destekliyoruz. Devletimizin Milletimizin yanındayız” dedi.

"İş dünyası olarak üzerimize düşen ne var ise her zaman yapmaya hazırız"

Yalçınkaya sözlerine şöyle devam etti; "Sonucu ne olursa olsun biz kahraman bir ecdadın torunlarıyız. Söz konusu bizim ülkemizin birliği ve beraberliği ile milli mücadelen hiçbir zaman kaçmayan bir neslinde evlatlarıyız. Terör örgütleri sınırımıza kadar gelip tehdit ediyor ise tatbikîde şanlı Ordumuz gereğini yapacaktır yapmaya da devam edecektir. İş dünyası olarak üzerimize düşen ne var ise her zaman yapmaya hazırız".

"Türk Milletinin ambargo tehditlerine karnı toktur"

Türkiye'nin milli ve manevi değerlerinden hiç bir zaman vazgeçmeyeceğini vurgulayan Yalçınkaya, "Türkiye'yi hedef alan terör grupları ülkemizin sınırlarının dışında teröristler için eğitim kampları kurmakta, fon toplamakta ve medya organları yoluyla propagandalarının yapıldığı şu günlerde ülkemize karşı ambargo tehditlerine bizim her zaman karnımız toktur" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği liderlerine mektup

ASİAD'ın Cumhurbaşkanlığı'nın sivil toplum kuruluşu listesinde yer aldığını da ifade eden Başkan Yücel Yalçınkaya, ulusal ve uluslararası çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yaşanan son Barış Pınarı Harekatı süresince gerek ABD gerekse Avrupa Parlamentosu'na yazdıkları mektuplarla operasyonun mahiyetini anlatıp destek vermeleri gerektiğini ifade ettiklerini kaydeden Yalçınkaya, bir yandan Avrupa bir yandan Asya'da Türk Cumhuriyetlerine varana kadar tüm dünyaya Barış Pınarı Hareketinin haklılığını anlatmaya çaba gösterdiklerini dile getirdi" dedi.

Dernek, Avrupa Sivil İnsiyatif Platformu ile ortak bir çalışma yürüterek İngilizce olmak üzere bir çok dile çevrilerek Avrupa Birliği liderlerine yazılan mektubun içeriğini şöyle açıkladı:

"Değerli Avrupalı liderler;

Türkiye, uluslararası toplumun terör tehdidine karşı farkındalığını artırma çabalarında her zaman ön planda olmuştur. Terörle mücadelede daha etkin mekanizmalarının oluşturulmasını teminen, gerek ikili planda, gerek çeşitli uluslararası platformlarda ciddi çaba göstermiştir. Türkiye'yi hedef alan terör grupları ülkemizin sınırlarının dışında teröristler için eğitim kampları kurmakta, fon toplamakta ve medya organları yoluyla propagandalarını yapabilmektedirler. Terör örgütlerinin liderleri, terör suçlarının failleri, hamileri ve finansörleri Türkiye dışında serbestçe dolaşabilmektedirler. Terör, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik büyük bir tehdit teşkil etmektedir ve motivasyonu ne olursa olsun; nerede, ne zaman ve kim tarafından işlenirse işlensin hiçbir terör faaliyeti meşru görülemez.

Özellikle AB ülkelerinde, terör örgütleri küreselleşmekte, çok daha büyük ölçekte kayıplara yol açabilecek şiddet kapasitesine ulaşmakta, gelişen sosyal medya imkânları sayesinde kendi söylemlerini yayma ve gençleri şiddete teşvik etme yeteneklerini arttırmaktadırlar. Terör neticesinde, 4 milyon Suriyeli kendi topraklarını terk edip Türkiye'de mülteci konumundadır. Türkiye'de ikamet eden Suriye, Irak, Afganistanlı mültecilerin anavatanlarında barış, huzur ve güvenli olduğu taktirde ülkelerine dönme fırsatı vardır. Bu mültecilere tüm dünyanın özellikle AB ülkelerinin yardımcı olması insanlık adına temel sorumluluklarıdır. Ayrıca terör örgütleri tarafından Türkiye'nin sınır bölgelerine yapılan taciz ateşleri ile düşen havan mermileri neticesinde yüzlerce sivil vatandaşımızı teröre kurban verdik. Bu durum Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit etmektedir.

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Hareketi ile Türkiye, Birleşmiş Milletler sistemi altında evrensel bir hukuki çerçevenin geliştirilmesinde aktif bir rol oynamaktadır. Sınır ötemizdeki terörizmin başta uyuşturucu kaçakçılığı olmak üzere, çeşitli örgütlü suçlar vasıtasıyla finanse edildiği tüm platformlarda kabul edilen bir olgudur. Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet teşkilatımız ayrıca yurt içinde PKK, FETÖ, DAEŞ, El-Nusra ve El Kaide iltisaklı olduğu tespit edilen çevrelere yönelik kapsamlı operasyonlar icra etmektedir. Türkiye, uluslararası hukuktan doğan yasal haklarını kullanmaktadır. Bu bağlamda siz dünya liderleri teröre karşı Türkiye'ye destek vermelisiniz Dünya barışının sağlanmasındaki rolünüzü belirlemenizi ve müttefikiniz Türkiye'ye desteğinizi net bir şekilde göstermeniz gerekmektedir. Gereğini saygıyla arz ederiz".