Aşık Veysel, vefatının 50. yılında Üsküdar'da düzenlenen sergiyle anıldı

UNESCO'nun 2023 yılını tüm dünyada ‘Âşık Veysel' yılı olarak ilan etmesi çerçevesinde Üsküdar Belediyesi Türk halk ozanı ve şair Aşık Veysel'in vefatının 50. yılı anısına Aşık Veysel “Her Neye Bakarsam Sen Varsın Orda” Sergisi düzenledi.

Üsküdar'ı İstanbul'un kültür sanat merkezlerinden biri haline getiren Üsküdar Belediyesi, dünyaca ünlü Türk halk ozanı ve şair Aşık Veysel'in vefatının 50. yılı anısına Aşık Veysel “Her Neye Bakarsam Sen Varsın Orda” Sergisi düzenledi. Küratörlüğünü Erkan Doğanay'ın üstlendiği sergi ile Aşık Veysel'in yaşamı ve sanat yolculuğundan çok önemli kilometre taşları İstanbullularla buluştu. 9 Haziran'da açılışı gerçekleşen sergi, 4 Temmuz tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Öte yandan serginin açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda Üsküdarlı katıldı.

“Aşkın sevginin adıdır Aşık Veysel”

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Aşık Veysel ismi hepimize bir hatırlatma, bir anlam kendinden bir parça hissettiren bir isim. Aşık Veysel folklorik bir alana hapsolmuş bir isim değil evrensel bir isimdir. Özellikle kültürümüzün türküde, müzikte, sanatta, bir çığırın, bir çağın, bir kimliğin, bir karakterin adıdır Aşık Veysel. Bizim 20. Yüzyıla dair bir ses değildir. Aşık Veysel aşkımızın ve türkümüzün bütün çağlar boyunca temsilcisidir. Bu yönüyle baktığımızda her dönemin sevgilisi olmuştur. 2023 yılı Aşık Veysel'in ölümünün 50. yıl dönümü UNESCO tarafından hem de Cumhurbaşkanlığımız tarafından Aşık Veysel anma yılı ilan edilmiştir“ diye konuştu.