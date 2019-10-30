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Asılan bayrakları indirmek için vince çıkan işçinin acı sonu

Avcılar’da bir işçinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla asılan bayrakları toplamak için çıktığı vince kamyon çarptı.

Avcılar'da bir işçinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla asılan bayrakları toplamak için çıktığı vince kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle vinçten düşen şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti.


Avcılar'da meydana gelen olayda, Sabahattin Karamahmut isimli Avcılar Belediyesi çalışanı, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla asılan bayrakları toplamak için vince çıktı. Karamahmut, vincin tepesinde bayrakları topladığı sırada arkadan gelen kamyon vince çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden işçi yere düştü. Ağır yaralanan Karamahmut, olay yerinde hayatını kaybetti. Cenaze morga kaldırılırken, şahsın yakınları hastaneye akın etti.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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