İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Asılsız paylaşım yapan şahıs adliyeye sevk edildi

Yeni tip korana virüsle mücadele kapsamında sosyal medya hesabından asılsız paylaşımlar yaptığı tespit edilen şahsın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme, aşağılama” suçundan ifadesi alınan şahıs adliyeye sevk edildi.


Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında taksicilere tek-çift plaka uygulaması kararı sonrası bir kişi sosyal medya hesabından “Bağcılar'da bir taksi durağında “0 tek sayıdır çift sayıdır kavgası: 2 yaralı bir taksici gözaltına” şeklinde paylaşım yaptı. Bağcılar polisi tarafından kimliği Ceyhun T. olduğu tespit edilen kişi akşamüzeri yakalanarak Bağcılar Asayiş Büro'da gözaltına alındı. “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme, aşağılama” suçundan ifadesi alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.