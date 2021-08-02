Asım Gültekin düzenlenen programla anıldı

yıl dönümünde Eyüpsultan Belediyesi'nin Dünya Dergiler Birliği (DERGİBİR) ile ortaklaşa düzenlediği programla anıldı.

Geçtiğimiz yıl geçirdiği kalp krizi sonucu 45 yaşında hayatını kaybeden Gültekin'i anma için Zal Mahmut Paşa Külliyesi Kültür Sanat Merkezi'nde bir program düzenlendi. Programa Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte Gültekin'in ailesi, dergici dostları, arkadaşları ve öğrencileri katıldı.

“Asıl olan öldükten sonra da güzel yad edilmek, anılmak”

Başkan Deniz Köken programda yaptığı konuşmada, “Asıl olan öldükten sonra da güzel yad edilmek, anılmak. Vakıf insanlar olmak, kendini bir şeye vakfetmek. İşte bizim de içimizden değerli bir şahsiyet kendini vakfetmişti, bugün hep beraber onun üzerinden bir şeyleri konuşuyoruz. Onun yaptığı çalışmalar, eylemler amacına ulaşmış oluyor. Biz de Asım Gültekin ile burada dergi fuarında tanıştık. Bundan sonraki süreçte onun adına fuarlar düzenleyeceğiz, belki eserler çıkaracağız. Bundan sonra ki dergi fuarını onun adına burada düzenleyeceğiz. Ruhu şad olsun, ailesine, geride kalanlara başsağlığı temenni ediyorum” dedi.

Kur'an tilavetiyle başlayan programda ayrıca arkadaşları, sevenleri ve öğrencileri tüm yönleriyle Asım Gültekin'i anlattı, anılarını paylaştı.

Asım Gültekin kimdir

1975 yılında Amasya'nın Taşova ilçesinde doğan Asım Gültekin; lise eğitimini Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde, üniversite eğitimini ise Marmara Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünde tamamladı.

2008 yılında ‘Yılın Öğretmeni' seçilen Gültekin, Türkiye'de farklı okullarda edebiyat öğretmenliği yaptı. Birçok yayında yazıları yayınlanan Asım Gültekin ayrıca yüzlerce seminer ve konferans verdi. Aynı zamanda Dil Evi Etimoloji Topluluğu Başkanı olan, bugüne kadar birçok kültürel çalışmaya imza attı ve uzun yıllar Türkiye Dergiler Birliği'nin başkanlığını üstlendi.