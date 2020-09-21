Asım Kibar Mavi Damla Ödülleri sahiplerini buldu

Kibar Holding, çalışanlarının üretici ve yenilikçi fikirlerini ortaya çıkarmak, ödüllendirmek ve başarı hikayelerini grup şirketleriyle paylaşmak üzere hayata geçirdiği Asım Kibar Mavi Damla Ödülleri'nin 4'üncüsünü gerçekleştirdi.

Türkiye'nin önde gelen sanayi ve hizmet kuruluşlarından biri olan Kibar Holding, çalışanlarının üretici ve yenilikçi fikirlerini ortaya çıkarmak, ödüllendirmek ve başarı hikayelerini grup şirketleriyle paylaşmak üzere Asım Kibar Mavi Damla Ödülleri projesini hayata geçirdi ve 4'üncüsünü bu yıl gerçekleştirdi. ''Her başarılı proje, önce bir fikir damlasıyla başlar ve dalgalar halinde yayılır'' sloganıyla gerçekleştirilen ödül töreninde grup şirketleri içerisinde 4 kategoride 32 proje yarışırken, birinci, ikinci, üçüncü projeler ön değerlendirme komitesi ve jürilerin puanlarıyla belirlendi. Pandemi sebebiyle dijital ortamda gerçekleştirilen etkinlikte ödüller sahiplerini buldu. Verimlilik ile Değer Katanlar, Müşteride Fark Yaratanlar, İş Birliği Oluşturanlar, İnovasyon ile Geleceğe Yön Verenler ve Dijitalleşenler olmak üzere 4 ana kategoride yarışan proje sahipleri ödül töreninde Kibar Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kibar, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Kibar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kibar ve Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı ile dijital ortamda buluşma imkanı yakaladılar.

32 proje kıyasıya mücadele etti

Verilen bilgiye göre, hem saha hem de ofis çalışanların katıldığı Asım Kibar Mavi Damla Ödülleri'nde grup şirketleri tarafından seçilen 32 proje yarıştı. 21-24 Temmuz tarihleri arasında ön değerlendirme süreci ile başlayan yarışmada projeler öncelikle şirketlerdeki kategori sorumlularından oluşan komitelerde teknik değerlendirmeden geçti. 12-13 Ağustos tarihleri arasında jüri sunumları ile devam eden yarışmada üst yönetimden oluşan jüri ekibinin değerlendirmesi sonucu kategori birincileri, ikincileri ve üçüncüleri belirlendi. Bir kategori birinciliği, bir kategori ikinciliği ve iki kategori üçüncülüğü ile en fazla ödülü Assan Hanil alırken, Assan Foods, Assan Alüminyum, İSPAK ve Assan Panel diğer ödül alan grup şirketleri oldu.

''Üretici ve yenilikçi fikirleri geliştirmek istiyoruz''

Düzenledikleri ödüller ile şirketteki gelişim ve birbirinden öğrenme kültürünü desteklediklerini ifade eden Kibar Holding İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Şennur Kuru, ''Bu yıl çalışma arkadaşlarımızdan gelen yenilikçi ve fark oluşturan önerilerle Asım Kibar Mavi Damla Ödülleri'nde 32 proje yarıştı. Yarışmada farklı bakış açıları sunan, yenilikçi ve bir o kadar da üretici projeler yer aldı. Bu çalışmaların Kibar Holding bünyesi içinden çıkması bizler için ayrıca gurur verici. Önümüzdeki günlerde ödül alan ekipler bilgi ve deneyimlerini grup şirketlerinde yaygınlaştırmak için tüm çalışanlarımızla bir araya gelip ilham vermeye devam edecek'' diye konuştu.