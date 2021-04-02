Aşınlanma oranları umutları yeşertti

Ülkelerin nüfusuna göre Koronavirüs aşılanma oranları belli olurken, en yüksek yüzdenin 60,68 ile İsrail'de olduğu görüldü. Türkiye'de ise bu oran yüzde 10,66'ya yükseldi.

Ajans Press'in, Our World in Data verilerinden elde ettiği bilgilere göre, ülkelerin en az bir doz aşı alan popülasyon payı belli oldu. Böylelikle nüfusa göre en yüksek yüzdenin 60,68 ile İsrail'de olduğu görülürken, ikinci sıraya yüzde 45,88 ile İngiltere, üçüncü sıraya yüzde 35,59 ile Şili, dördüncü sıraya yüzde 30,02 ile Bahreyn, beşinci sıraya da yüzde 29,18 ile de ABD'nin yerleştiği kaydedildi. Türkiye'de ise bu oran yüzde 10,66 olarak belirlendi. 1 ay önce kıyaslandığında Türkiye'deki oran sadece 5,9 olarak görüldü.

En çok konuşulan aşılar

Medya takip kurumu Ajans Press, COVID-19 aşısıyla alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl aşıyla alakalı basına 47 bin 819 haber yansıdığı tespit edildi. Covid-19 aşısının ülkemize gelmesi büyük yankı uyandırırken, Çin aşısı CoronaVac'ın ardından Alman-ABD ortaklığında geliştirilen BioNTech aşısı da oldukça konuşuldu. CoronaVac bu yıl 3 bin 779 habere konu olurken, BioNTech 5 bin 779 haberle önde yer aldı. Astra Zeneca aşısı 4 bin 193 haber, Rus aşısı Sputnik ise bin 87 haberle medyada yer almayı başardı.