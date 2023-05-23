Aşırı terlemeye 15 dakikada son

Öğretim Üyesi Şillan Naycı, bölgesel terleme ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Sadece yaz aylarında değil kış aylarında da görülebilen bölgesel terleme, pek çok kişinin kıyafet tercihini buna bağlı olarak da sosyal hayatını olumsuz etkiliyor. Kişilerin yaşam kalitesini düşüren bölgesel terleme, cerrahi dışı yöntemlerle minimum riskle tedavi edilebiliyor. Özellikle yaz sıcaklarının başlamadığı bahar aylarında uygulanan yöntemlerle kişiler hem sosyal hayatında hem özel hayatında pozitif olabiliyor. Üstelik tedaviler 15 dakika içinde minimal riskle yapılabiliyor. Medicana Sağlık Grubu Dermatoloji Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Şillan Naycı, bölgesel terleme ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Yaz sıcaklarında, psikolojik baskı altındayken, stresin yoğun yaşandığı zamanlarda, kapalı ortamlarda terlemenin normal olduğunu söyleyen Medicana International İstanbul Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Şillan Naycı, “Ancak bazı kişilerde nedeni belirsiz terleme de olabilir. Tüm bu durumlar kişilerde özgüven sorunlarına bile neden olabilmektedir. Bazı durumlarda denenen bazı yöntemler de fayda göstermeyebilir. Tüm çözüm önerileri denendiyse kısa sürede aşırı terleme sorunu tedavi edilebilir” dedi.

En sık el, ayak ve koltukaltına yapılıyor

Cerrahi dışı yöntemlerle pek çok tedavi bulunduğunu ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Şillan Naycı, şöyle devam etti: “Kişide istenmeyen aşırı terleme problemi, kolaylıkla tedavi edilebilen bir sorundur. Cerrahi dışı uygulanan en etkili ve kolay tedavi yöntemi botoks uygulamasıdır. Uygulanan ‘Botulinum Toksini' ile sinir uçlarındaki sinir iletimini durdurmak hedeflenir. Bu sayede ter bezleri uyarılmıyor ve terlemenin önüne geçilmiş olunur. El, ayak, koltukaltı gibi bölgesel terleme alanlarında çok sık uygulanan terleme botoksu kırışıklık botoksundan farklı olarak kas içine değil deri altına uygulanmaktadır”

Terden ağrısız kurtulabilirsiniz

Terleme botoksunun ağrılı olup olmadığı sorusu karşısında Şillan Naycı, “Enjeksiyonla uygulandığı için bazı hasta grupları ağrı ve acı sorusunu sorar. Ancak işlem ağrısız bir işlemdir. Çünkü öncelikle uygulama yapılacak bölge belirlenir ve işlemin 20 dakika kadar öncesinde topikal anestezik krem uygulanır. Yeterli uyuşukluk sağlandıktan sonra işlem yapılacak alan antiseptik solüsyon ile temizlenir. Uygulama alanında, enjeksiyon yapılacak noktalar yaklaşık 1 cm'lik aralıklar ile işaret kalemi ile belirlenir. Hazırlanan Botulinum Toksini küçük enjektörler ile deri altına uygulanır. İşlem yaklaşık 15 dakika kadar kısa sürmektedir” dedi.

Etkisi kişiden kişiye değişiyor

İşlemin kalıcılık süresinin kişiden kişiye değiştiğini de aktaran Naycı, “Bununla birlikte 6 ay gibi bir süre terleme problemi ortadan kalkmaktadır. Ancak bazı kişilerde işlemin etkisinin 1 yıla kadar uzayabildiğini görülebilmektedir. Sağlık Bakanlığı onayı ile kullanılan, çeşitli testlerden geçmiş belirli Botulinum Toksin tiplerini güvenilir bir şekilde uygulanılmaktadır. Enjeksiyon şeklinde uygulanan bir işlem olduğu için, enjeksiyon yerlerinde tamamen geçici olan kızarıklık ve morluklar ortaya çıkabilmektedir. Fakat bu etkiler kısa sürede geçmektedir. İşlem yapılan gün bölgeye suyla temas olmamalı ve hijyen kuralları hekimin belirlediği şekilde uygulanmalıdır. Ayrıca işlem yapılan bölgeye herhangi bir kozmetik ürün kullanılmamalıdır. Örneğin bölge koltukaltıysa su ve sabun değdirilmemeli, deodorant ya da parfüm gibi ürünlerden uzak durulmalıdır. İşlem bitiminde hastalar rahatlıkla evlerine ya da işlerine geri dönebilmektedir. Terleme Botoksu, hem etkinliği hem de kolay uygulanabilirliği ile çok sık tercih edilen bir tedavi yöntemidir. Yaz sıcakları kendini göstermeden, özellikle bahar aylarında uygulanacak botoks ile yaşam kalitesini artırmak mümkün olabilmektedir” şeklinde konuştu.

4 ile 7 gün arasında etkisini gösterir

“Botoksun terleyen bölgeler üzerindeki etkisini tam olarak görmek için yaklaşık 1 hafta (4-7 gün ) kadar beklemek gerekmektedir” diyerek sözlerine devam eden Naycı son olarak, “Ortalama 2 hafta sonra da hastalar kontrole çağırılır ve onlara bir terleme testi uygulanır. Buna göre de kontrol botoks dozu uygulanır. Hamileler, emziren anneler, enjeksiyonun uygulanacağı alanda enfeksiyonu ya da açık yarası olanlar, kas zayıflığıyla seyreden nörolojik hastalığı bulunanlar, bazı ilaçları kullanan romatoid artritli hastalara terleme botoksu önerilmemektedir. Bu kişiler dışındaki hastalara, hekim değerlendirmesiyle terleme botoksu rahatlıkla yapılabilir” diyerek sözlerini sonlandırdı.