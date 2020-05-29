ASİS CT şehirlerde hızlı ve steril maske erişimini ‘Maskemat' ile sağlayacak

Ürettiği teknolojik çözümlerle akıllı şehirler alanında faaliyet gösteren ASİS CT, Türkiye'de salgınla mücadeleyi teknolojik çözümlerle desteklemeye devam ediyor.

Dijital dönüşüm çağının ihtiyaçları doğrultusunda akıllı şehirler alanında faaliyet gösteren Asis CT, akıllı şehir kartlarına entegre bir şekilde maske dağıtımı yapabilen ‘Maskemat' cihazlarının Türkiye'deki proje yönetimi ve dağıtımını üstlendi. Başta tüm eczane, hastane, belediye binaları, kamu kurumları ve metro, otobüs ve tren istasyonları olmak üzere toplu yaşam alanlarına yerleştirilebilen Maskemat uzaktan izlenerek kontrol edilebiliyor. Maske dağıtım miktarları aylık, haftalık ve günlük olarak takip edilirken, cihaz maske ihtiyacı olan vatandaşlara 24 saat hizmet verebiliyor.

Salgınla mücadelede hızlı, kolay ve steril maske temini

Dünyada 14 ülkede ve Türkiye'de 81 ilde sistem üreticisi ve entegratör kimliğiyle Asis CT'nin akıllı şehir projelerinde önemli başarılara imza attığına dikkat çeken Asis CT Genel Müdürü Fatih Gündoğan; ”İşimizin odağında günümüzün ihtiyaçlarına ileri teknolojilerle en etkin çözümler sunmak var. Salgınla mücadelede önemli bir katkısı olacağına inandığımız maske dağıtım otomatı Maskemat ile maskeler el değmeden ve tamamen steril bir şekilde temin edilerek maske dağıtımı sırasında en büyük sorunlardan biri olarak tartışılan virüs bulaşma riski ortadan kaldırılıyor. Maskemat'ların şehirlerde yaygınlaşmasıyla toplumun, salgının önlenmesinde en etkili ekipmanlardan biri olan maskelere hızlı ve steril koşullarda erişimi sağlanacak ve şehirlerimizin mücadele sürecine uyum sağlamasında önemli bir adım atılmış olacak” dedi.

Kullanıcı dostu maske dağıtım otomatı

Kompakt tasarımı sayesinde hem duvara monte edilebilen hem de stand üzerinde çalışabilen Maskemat, kolay çalışma prensibi, kontrol menüsü, tuş takımı ve LCD ekranı ile kullanımı kolaylaştıran ara yüzü sayesinde ürün seçimi rahatlıkla yapılabiliyor.