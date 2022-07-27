Aşiyan fünikülerine otobüs ve metrolar entegre oluyor

İBB Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi toplantısında gündeme gelen Ekim ayında hizmete alınacak Rumeli Hisarı-Aşiyan Füniküler Hattı'nı 2 ayrı deniz bağlantısıyla otobüs ve metro hatlarına entegre edecek teklif, oy birliğiyle kabul edildi. Kararla, deniz ve raylı sistemin toplu ulaşımdaki payının artırılması amaçlanıyor.

Ağustos ayı UKOME (İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi) toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), UKOME'ye iki kıtadaki metro ve karayolu taşımacılığını bağlayacak bir teklif sundu. Ekim ayında hizmete alınacak Rumeli Hisarı-Aşiyan Füniküler Hattı'nı 2 ayrı deniz bağlantısıyla otobüs ve metro hatlarına entegre edecek teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

Kararla; Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu arasında gemi seferleri yapılacak. Aşiyan-Üsküdar hattı 9,37 liraya, Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu hattı 7.67 liraya hizmet verecek. Böylece; M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü ve F4 Rumeli Hisarı-Aşiyan hatları arasında entegrasyon sağlanacak. Ayrıca, köprülerdeki karayolu trafiğinin rahatlatılmasına da katkı sunacak.

Haziran 2019'da yüzde 23 fiziksel ilerlemeyle devralınan fünikülerde, sistemin montajı tamamlanıyor. Ağustos ayında test süreci başlatılacak. Hattın açılmasıyla, metro ilk kez Boğaziçi'nde sahil ve deniz yolu ile buluşmuş olacak. Konulacak yeni gemi seferleriyle, Anadolu - Avrupa yakaları arasında ve köprülerde trafiğin rahatlamasına katkı sunulacak.